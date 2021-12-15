Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
Сьогодні, 19:47
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення на кордонах Волині з Польщею.
Про це повідомляє речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Такі пункти розгортають для надання допомоги людям, які вимушені залишити свої домівки через війну.
Намети ДСНС розгорнуті в населених пунктах біля дороги поблизу кордону, де люди можуть відпочити, випити чаю отримати їжу.
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Про це повідомляє речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Такі пункти розгортають для надання допомоги людям, які вимушені залишити свої домівки через війну.
Намети ДСНС розгорнуті в населених пунктах біля дороги поблизу кордону, де люди можуть відпочити, випити чаю отримати їжу.
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