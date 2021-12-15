Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону





Про це повідомляє речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.



Такі пункти розгортають для надання допомоги людям, які вимушені залишити свої домівки через війну.



Намети ДСНС розгорнуті в населених пунктах біля дороги поблизу кордону, де люди можуть відпочити, випити чаю отримати їжу.

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