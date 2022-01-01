Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг
27 лютий, 19:59
Зі столиці на Волинь прямує евакуаційний потяг.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, сьогодні ввечері, 27 лютого, о 21.22 з Києва до Ковеля із залізничного вокзалу, з 6 колії, відправляється евакуаційний потяг.
"У Києві комендантська година, якщо ви вирішили їхати - зверніться до тероборони району, в якому ви знаходитеся. Вони вивезуть вас на вокзал безпечно. Всі пасажири їдуть безкоштовно. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - йдеться в її повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, сьогодні ввечері, 27 лютого, о 21.22 з Києва до Ковеля із залізничного вокзалу, з 6 колії, відправляється евакуаційний потяг.
"У Києві комендантська година, якщо ви вирішили їхати - зверніться до тероборони району, в якому ви знаходитеся. Вони вивезуть вас на вокзал безпечно. Всі пасажири їдуть безкоштовно. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - йдеться в її повідомленні.
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27 лютий, 19:59