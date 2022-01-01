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Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг

Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг
Зі столиці на Волинь прямує евакуаційний потяг.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.

За словами волонтерки, сьогодні ввечері, 27 лютого, о 21.22 з Києва до Ковеля із залізничного вокзалу, з 6 колії, відправляється евакуаційний потяг.

"У Києві комендантська година, якщо ви вирішили їхати - зверніться до тероборони району, в якому ви знаходитеся. Вони вивезуть вас на вокзал безпечно. Всі пасажири їдуть безкоштовно. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - йдеться в її повідомленні.

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Теги: Волинь, евакуаційний потяг
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