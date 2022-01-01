Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг

Зі столиці на Волинь прямує евакуаційний потяг.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.За словами волонтерки, сьогодні ввечері, 27 лютого, о 21.22 з Києва до Ковеля із залізничного вокзалу, з 6 колії, відправляється евакуаційний потяг."У Києві комендантська година, якщо ви вирішили їхати - зверніться до тероборони району, в якому ви знаходитеся. Вони вивезуть вас на вокзал безпечно. Всі пасажири їдуть безкоштовно. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - йдеться в її повідомленні.