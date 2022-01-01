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Легендарний «Привид Києва» збив уже 10 ворожих літаків

Легендарний «Привид Києва» збив уже 10 ворожих літаків
Легендарний український пілот, якого прозвали «Привидом Києва», вже збив 10 російських літаків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів», - йдеться у повідомленні.

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Теги: літаки, привид Києва, війна
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