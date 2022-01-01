Легендарний «Привид Києва» збив уже 10 ворожих літаків





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



«Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів», - йдеться у повідомленні.



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