Легендарний «Привид Києва» збив уже 10 ворожих літаків
27 лютий, 20:42
Легендарний український пілот, якого прозвали «Привидом Києва», вже збив 10 російських літаків.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Його називають «Привидом Києва», хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів», - йдеться у повідомленні.
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