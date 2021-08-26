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Угорщина передала Україні паливо та продовольство

Угорщина передала Україні паливо та продовольство
Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства.

Про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв'язку.

Раніше в Угорщині заявили, що не будуть постачати нам зброю, хоч раніше в країні засуджували напад Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що Угорщина "хоче залишитись осторонь війни".

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Теги: Угорщина, паливо, продовольство
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