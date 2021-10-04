«Байрактари» на Житомирщині знищили «БУК». ВІДЕО
27 лютий, 21:42
Українські військові показали знищення російського «БУКа» на Житомирщині.
Відео виклали на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.
«Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.
Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!» – йдеться у дописі.
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Відео виклали на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.
«Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.
Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!» – йдеться у дописі.
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