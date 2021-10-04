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«Байрактари» на Житомирщині знищили «БУК». ВІДЕО

«Байрактари» на Житомирщині знищили «БУК». ВІДЕО
Українські військові показали знищення російського «БУКа» на Житомирщині.

Відео виклали на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

«Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.

Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!» – йдеться у дописі.


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Теги: БУК, Байрактари, Житомирщина
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