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Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Війна в Україні триває, але з кожним днем наш народ ще більше єднається. Нас не побороти, адже разом ми сила і невдовзі здолаємо ворога.

Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі, позитивні новини і вкотре пишається своїми людьми! У рубриці Добрі новини від ВолиньPost сьогодні ми знову згадуємо про волинський бізнес, який не стоїть осторонь біди і допомагає нашим воякам та тим, хто зараз цього найбільше потребує.

Зокрема, компанія «Луцьк-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення, безкоштовно підвозить усіх охочих до пункту пропуску «Устилуг».

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Пекарня відомої мережі «Basilic» активно пече для наших воїнів хліб. Також працівники закликають долучитися до благої справи й інших волинян. Допомогти можна не лише фізично, а й фінансово.

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Магазин «Dnipro-M» допомагає інструментами для виготовлення спеціального обладнання для оборони.

Компанія ТМ «Вілія» теж не сидить, склавши руки. Працівники готові допомагати теробороні та військовим ремонтувати техніку перед відправкою у зону бойових дій. Пропонують безкоштовну заміну акумуляторів, шин та будь-яких деталей. Окрім того, обслуговуватимуть кваліфіковані спеціалісти.

Контактний номер 096314983

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Власник провідного імпортеру шин в Україні «Талфорт» Олександр Талько пропонує безкоштовні шиномонтажні послуги для спецтехніки Збройних Сил України, поліції, карет швидкої медичної допомоги та інших, хто бере участь у війні, захищаючи державу.

Адреса та контактний номер: м. Луцьк, вул. Задворецька, 25, вул. Карбишева, 6а, 0505555011

Луцька компанія «Бус Маркет» також вирішила допомогти і надала моторне масло для виготовлення «коктейлів Молотова». До того ж, забезпечила палетами КПП.

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Бренд «Ikos» створює для наших військових устілки і не лише...

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Не стоїть осторонь і мережа маркетів «Сім23». Тут пропонують безкоштовну каву для воїнів ЗСУ та усіх працівників поліції!

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Чималий запас напівфабрикатів - у бренду «Пельменчук». Безкоштовно отримати заморожену продукцію можна воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям, попередньо зателефонувавши за номерами 0502841094 або 0982757993.

Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні


Спасибі!

Нагадаємо, учора, 26 лютого, ми розповідали про те, як, для прикладу, спортивний центр у Луцьку став табором для біженців, мережа магазинів «Тростянецькі ковбаси» суттєво знизила ціни на м'ясо. Усі ці неймовірні історії вчорашнього дня можна прочитати за цим посиланням.

Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.


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Теги: Добрі новини, бізнес, Луцьк, війна, вибір редактора
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Коментарі 2
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Видаліть пост, чи ви хочете щоби окупанти знали по яким підприємствам в першу чергу наносити удари?
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Ще б заправки зрозуміли, що війна, а то ціни за три дні злетіли. Хто допомагає, а хто успішно збагачується.
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