Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
27 лютий, 22:10
Війна в Україні триває, але з кожним днем наш народ ще більше єднається. Нас не побороти, адже разом ми сила і невдовзі здолаємо ворога.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі, позитивні новини і вкотре пишається своїми людьми! У рубриці Добрі новини від ВолиньPost сьогодні ми знову згадуємо про волинський бізнес, який не стоїть осторонь біди і допомагає нашим воякам та тим, хто зараз цього найбільше потребує.
Зокрема, компанія «Луцьк-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення, безкоштовно підвозить усіх охочих до пункту пропуску «Устилуг».
Пекарня відомої мережі «Basilic» активно пече для наших воїнів хліб. Також працівники закликають долучитися до благої справи й інших волинян. Допомогти можна не лише фізично, а й фінансово.
Магазин «Dnipro-M» допомагає інструментами для виготовлення спеціального обладнання для оборони.
Компанія ТМ «Вілія» теж не сидить, склавши руки. Працівники готові допомагати теробороні та військовим ремонтувати техніку перед відправкою у зону бойових дій. Пропонують безкоштовну заміну акумуляторів, шин та будь-яких деталей. Окрім того, обслуговуватимуть кваліфіковані спеціалісти.
Контактний номер 096314983
Власник провідного імпортеру шин в Україні «Талфорт» Олександр Талько пропонує безкоштовні шиномонтажні послуги для спецтехніки Збройних Сил України, поліції, карет швидкої медичної допомоги та інших, хто бере участь у війні, захищаючи державу.
Адреса та контактний номер: м. Луцьк, вул. Задворецька, 25, вул. Карбишева, 6а, 0505555011
Луцька компанія «Бус Маркет» також вирішила допомогти і надала моторне масло для виготовлення «коктейлів Молотова». До того ж, забезпечила палетами КПП.
Бренд «Ikos» створює для наших військових устілки і не лише...
Не стоїть осторонь і мережа маркетів «Сім23». Тут пропонують безкоштовну каву для воїнів ЗСУ та усіх працівників поліції!
Чималий запас напівфабрикатів - у бренду «Пельменчук». Безкоштовно отримати заморожену продукцію можна воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям, попередньо зателефонувавши за номерами 0502841094 або 0982757993.
Спасибі!
Нагадаємо, учора, 26 лютого, ми розповідали про те, як, для прикладу, спортивний центр у Луцьку став табором для біженців, мережа магазинів «Тростянецькі ковбаси» суттєво знизила ціни на м'ясо. Усі ці неймовірні історії вчорашнього дня можна прочитати за цим посиланням.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі, позитивні новини і вкотре пишається своїми людьми! У рубриці Добрі новини від ВолиньPost сьогодні ми знову згадуємо про волинський бізнес, який не стоїть осторонь біди і допомагає нашим воякам та тим, хто зараз цього найбільше потребує.
Зокрема, компанія «Луцьк-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення, безкоштовно підвозить усіх охочих до пункту пропуску «Устилуг».
Пекарня відомої мережі «Basilic» активно пече для наших воїнів хліб. Також працівники закликають долучитися до благої справи й інших волинян. Допомогти можна не лише фізично, а й фінансово.
Магазин «Dnipro-M» допомагає інструментами для виготовлення спеціального обладнання для оборони.
Компанія ТМ «Вілія» теж не сидить, склавши руки. Працівники готові допомагати теробороні та військовим ремонтувати техніку перед відправкою у зону бойових дій. Пропонують безкоштовну заміну акумуляторів, шин та будь-яких деталей. Окрім того, обслуговуватимуть кваліфіковані спеціалісти.
Контактний номер 096314983
Власник провідного імпортеру шин в Україні «Талфорт» Олександр Талько пропонує безкоштовні шиномонтажні послуги для спецтехніки Збройних Сил України, поліції, карет швидкої медичної допомоги та інших, хто бере участь у війні, захищаючи державу.
Адреса та контактний номер: м. Луцьк, вул. Задворецька, 25, вул. Карбишева, 6а, 0505555011
Луцька компанія «Бус Маркет» також вирішила допомогти і надала моторне масло для виготовлення «коктейлів Молотова». До того ж, забезпечила палетами КПП.
Бренд «Ikos» створює для наших військових устілки і не лише...
Не стоїть осторонь і мережа маркетів «Сім23». Тут пропонують безкоштовну каву для воїнів ЗСУ та усіх працівників поліції!
Чималий запас напівфабрикатів - у бренду «Пельменчук». Безкоштовно отримати заморожену продукцію можна воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям, попередньо зателефонувавши за номерами 0502841094 або 0982757993.
Спасибі!
Нагадаємо, учора, 26 лютого, ми розповідали про те, як, для прикладу, спортивний центр у Луцьку став табором для біженців, мережа магазинів «Тростянецькі ковбаси» суттєво знизила ціни на м'ясо. Усі ці неймовірні історії вчорашнього дня можна прочитати за цим посиланням.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Коментарі 2
Видаліть пост, чи ви хочете щоби окупанти знали по яким підприємствам в першу чергу наносити удари?
Ще б заправки зрозуміли, що війна, а то ціни за три дні злетіли. Хто допомагає, а хто успішно збагачується.
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