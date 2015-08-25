В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО





Про це Вероніка Захарчук.



В укриття прийшли учні школи, їх батьки та жителі 55-го мікрорайону обласного центру.



Зранку в укриття небайдужі лучани принесли тканину темного кольору. Майже 40 людей, які на той момент перебували в підвалі, розрізали їх на смужки.



Тканину згодом вплітали в рибацькі сітки. Їх, майже два мішки, привіз в укриття рибалка з Жидичина, – розповіла лучанка Діана Хитрик.



Зі слів директорки школи, працюватимуть цілодобово, по змінах. Поспішають, щоб якнайшвидше передати допомогу бійцям. Зараз планують сплести довжиною орієнтовно 100 метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В укритті, яке знаходиться у підвалі однієї зі шкіл Луцьку, майже цілодобово плетуть маскувальні сітки для військових.Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладуВ укриття прийшли учні школи, їх батьки та жителі 55-го мікрорайону обласного центру.Зранку в укриття небайдужі лучани принесли тканину темного кольору. Майже 40 людей, які на той момент перебували в підвалі, розрізали їх на смужки.Тканину згодом вплітали в рибацькі сітки. Їх, майже два мішки, привіз в укриття рибалка з Жидичина, – розповіла лучанкаЗі слів директорки школи, працюватимуть цілодобово, по змінах. Поспішають, щоб якнайшвидше передати допомогу бійцям. Зараз планують сплести довжиною орієнтовно 100 метрів.

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