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В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО

В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО
В укритті, яке знаходиться у підвалі однієї зі шкіл Луцьку, майже цілодобово плетуть маскувальні сітки для військових.

Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Вероніка Захарчук.

В укриття прийшли учні школи, їх батьки та жителі 55-го мікрорайону обласного центру.

Зранку в укриття небайдужі лучани принесли тканину темного кольору. Майже 40 людей, які на той момент перебували в підвалі, розрізали їх на смужки.
В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО

Тканину згодом вплітали в рибацькі сітки. Їх, майже два мішки, привіз в укриття рибалка з Жидичина, – розповіла лучанка Діана Хитрик.

Зі слів директорки школи, працюватимуть цілодобово, по змінах. Поспішають, щоб якнайшвидше передати допомогу бійцям. Зараз планують сплести довжиною орієнтовно 100 метрів.
В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО
В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО


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Теги: маскувальні сітки, укриття, лучани
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