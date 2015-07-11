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Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України

Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України
Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського Союзу, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги і відновитися після війни.

Про це в інтерв’ю Politico заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє "Європейська правда".

Лідер Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією цивільних в Україні та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.

Президент України Володимир Зеленський у минулі вихідні виступив з публічним зверненням з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва у Євросоюзі сприйняли серйозно.

"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", – сказав Хегер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал.

"Вони борються за себе, вони борються за нас – вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", – сказав Хегер.

Прем'єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції в ЄС – "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи".

Хегер вважає, що цей підхід повинен містити також допомогу у відновленні України.

"Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти", – сказав він, висуваючи ідею створення фонду відновлення України.

Хегер підкреслив, що Росія націлилася на українську інфраструктуру під час вторгнення, тому "потрібно буде вкрай багато інвестицій, щоб привести країну в ту форму, в якій вони були тиждень тому".

Хегер додав, що очікує на "спрагу реформ в Україні як ніколи раніше".

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Теги: ЄС, Словаччина, Україна
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