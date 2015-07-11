Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України





Про це в інтерв’ю Politico заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє



Лідер Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією цивільних в Україні та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.



Президент України Володимир Зеленський у минулі вихідні виступив з публічним зверненням з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва у Євросоюзі сприйняли серйозно.



"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", – сказав Хегер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал.



"Вони борються за себе, вони борються за нас – вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", – сказав Хегер.



Прем'єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції в ЄС – "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи".



Хегер вважає, що цей підхід повинен містити також допомогу у відновленні України.



"Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти", – сказав він, висуваючи ідею створення фонду відновлення України.



Хегер підкреслив, що Росія націлилася на українську інфраструктуру під час вторгнення, тому "потрібно буде вкрай багато інвестицій, щоб привести країну в ту форму, в якій вони були тиждень тому".



Хегер додав, що очікує на "спрагу реформ в Україні як ніколи раніше".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського Союзу, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги і відновитися після війни.Про це в інтерв’ю Politico заявив прем'єр-міністр Словаччини, повідомляє "Європейська правда". Лідер Словаччини висловив жаль із приводу бомбардувань Росією цивільних в Україні та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС для Києва.Президент Україниу минулі вихідні виступив з публічним зверненням з приводу вступу України до ЄС, заявивши, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про це. Словаччина, яка межує з Україною, виступає за те, щоб заклик Києва у Євросоюзі сприйняли серйозно."У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", – сказав Хегер. Він пояснив, що у зв’язку з війною Європі зараз необхідно подати Києву сигнал."Вони борються за себе, вони борються за нас – вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", – сказав Хегер.Прем'єр-міністр Словаччини пропонує, щоб для України створили абсолютно новий підхід інтеграції в ЄС – "цілком новий шлях" для держави, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи".Хегер вважає, що цей підхід повинен містити також допомогу у відновленні України."Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти", – сказав він, висуваючи ідею створення фонду відновлення України.Хегер підкреслив, що Росія націлилася на українську інфраструктуру під час вторгнення, тому "потрібно буде вкрай багато інвестицій, щоб привести країну в ту форму, в якій вони були тиждень тому".Хегер додав, що очікує на "спрагу реформ в Україні як ніколи раніше".

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