28 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження священник греко-католицької церквита начальник відділу еесплуатації ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»День ангела 28 лютого у Євфросинії (на фото) та Онисима.Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.Цього дня професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби України.Воно затверджене наказом міністра внутрішніх справ від 16 січня 2010 року, хоч сама служба існує з 2006-го.У цей день всім працівникам патрульно-постової служби бажаємо успіхів у їхній роботі та достатку.Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».