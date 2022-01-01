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За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО

За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО
Про ситуацію щодо російського вторгнення станом на вечір 27 лютого на всіх напрямках розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, на Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, навколо Києва війська росіян відходять. На Харківському напрямку
були спроби денного входу вглиб Харкова.

У зоні ООС наші війська контролюють Волноваху.

"Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони місто взяли", - сказав Арестович.

Наразі підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсону. За оціночними даними, 11 великих десантних кораблів вийшли в море, вони можуть спробувати висадити десант.

"Настрої у нас оптимістичні, боятися нам нема чого. Треба пам'ятати, що кожен день для противника - це нові втрати, а кожен день для нас - це нові перемоги", - сказав Арестович.

Він наголосив, що за дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ та тероборони.

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Теги: Олексій Арестович, ОП, війна
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