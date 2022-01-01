За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО
Сьогодні, 00:06
Про ситуацію щодо російського вторгнення станом на вечір 27 лютого на всіх напрямках розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
За його словами, на Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, навколо Києва війська росіян відходять. На Харківському напрямку
були спроби денного входу вглиб Харкова.
У зоні ООС наші війська контролюють Волноваху.
"Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони місто взяли", - сказав Арестович.
Наразі підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсону. За оціночними даними, 11 великих десантних кораблів вийшли в море, вони можуть спробувати висадити десант.
"Настрої у нас оптимістичні, боятися нам нема чого. Треба пам'ятати, що кожен день для противника - це нові втрати, а кожен день для нас - це нові перемоги", - сказав Арестович.
Він наголосив, що за дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ та тероборони.
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За його словами, на Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, навколо Києва війська росіян відходять. На Харківському напрямку
були спроби денного входу вглиб Харкова.
У зоні ООС наші війська контролюють Волноваху.
"Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони місто взяли", - сказав Арестович.
Наразі підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсону. За оціночними даними, 11 великих десантних кораблів вийшли в море, вони можуть спробувати висадити десант.
"Настрої у нас оптимістичні, боятися нам нема чого. Треба пам'ятати, що кожен день для противника - це нові втрати, а кожен день для нас - це нові перемоги", - сказав Арестович.
Він наголосив, що за дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ та тероборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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