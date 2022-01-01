За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО

Про ситуацію щодо російського вторгнення станом на вечір 27 лютого на всіх напрямках розповів радник керівника Офісу ПрезидентаЗа його словами, на Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, навколо Києва війська росіян відходять. На Харківському напрямкубули спроби денного входу вглиб Харкова.У зоні ООС наші війська контролюють Волноваху."Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони місто взяли", - сказав Арестович.Наразі підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсону. За оціночними даними, 11 великих десантних кораблів вийшли в море, вони можуть спробувати висадити десант."Настрої у нас оптимістичні, боятися нам нема чого. Треба пам'ятати, що кожен день для противника - це нові втрати, а кожен день для нас - це нові перемоги", - сказав Арестович.Він наголосив, що за дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ та тероборони.