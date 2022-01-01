вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у «Дії» перерахувати кошти армії. ВІДЕО

Як у «Дії» перерахувати кошти армії. ВІДЕО
У «Дії» запустили нову послугу – відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Усі донати підуть у фонд «Повернися живим».

Щоб переказати кошти, потрібно натиснути Документи – Допомогти армії.

«Як завжди, все в кілька кліків. Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги», – йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дія, кошти армії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі
Сьогодні, 01:20
До Ковеля прибули біженці
Сьогодні, 00:56
Як у «Дії» перерахувати кошти армії. ВІДЕО
Сьогодні, 00:36
За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО
Сьогодні, 00:06
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи
25 лютий, 04:59
Луцький депутат закликає ввести регіональні опитування в «Дії» Луцький депутат закликає ввести регіональні опитування в «Дії»
09 лютий, 17:57
У Дії з'явився один із найпопулярніших документів У Дії з'явився один із найпопулярніших документів
08 лютий, 14:31
Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія» Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»
07 лютий, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор
Сьогодні, 03:34
 0
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
 0
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Сьогодні, 02:28
 0
Медіа
відео
1/8