Як у «Дії» перерахувати кошти армії. ВІДЕО
Сьогодні, 00:36
У «Дії» запустили нову послугу – відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку.
Про це у Телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Усі донати підуть у фонд «Повернися живим».
Щоб переказати кошти, потрібно натиснути Документи – Допомогти армії.
«Як завжди, все в кілька кліків. Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги», – йдеться у дописі.
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Про це у Телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Усі донати підуть у фонд «Повернися живим».
Щоб переказати кошти, потрібно натиснути Документи – Допомогти армії.
«Як завжди, все в кілька кліків. Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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