Як у «Дії» перерахувати кошти армії. ВІДЕО

У «Дії» запустили нову послугу – відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку.Про це у Телеграмі повідомив очільник МінцифриУсі донати підуть у фонд «Повернися живим».Щоб переказати кошти, потрібно натиснути Документи – Допомогти армії.«Як завжди, все в кілька кліків. Послуга доступна для користувачів IOS та Android. Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги», – йдеться у дописі.