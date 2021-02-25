Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі
Сьогодні, 01:20
Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Про це інформує Центр протидії дезінформації, пише ТСН.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
факти захоплення/пограбування вашого майна;
факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує Центр протидії дезінформації, пише ТСН.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
факти захоплення/пограбування вашого майна;
факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.
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