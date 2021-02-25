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Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі

Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі
Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Про це інформує Центр протидії дезінформації, пише ТСН.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: суд, ООН, Гаага, Росія
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