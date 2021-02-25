Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі





Про це інформує Центр протидії дезінформації, пише



Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:



пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;



поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;



факти захоплення/пограбування вашого майна;



факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;



факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;



використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;



використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.



"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.

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