вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 00:00

Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 00:00
Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

На Поліссі в напрямку КИЇВ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі ДЕМИДІВ.

Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Сьогодні, 02:28
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 00:00
Сьогодні, 01:43
Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі
Сьогодні, 01:20
До Ковеля прибули біженці
Сьогодні, 00:56
Схожі новини
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Сьогодні, 02:28
Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого
27 лютий, 21:50
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 6:00 Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 6:00
27 лютий, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор
Сьогодні, 03:34
 0
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
 0
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Сьогодні, 02:28
 0
Медіа
відео
1/8