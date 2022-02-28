Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
У неділю на акціях проти війни з Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ОВД-Инфо, "Новая газета".
Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.
Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).
У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.
З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.
Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".
Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ОВД-Инфо, "Новая газета".
Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.
Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).
У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.
З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.
Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".
Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.
СПб, Гостиный двор сейчас— Медиазона (@mediazzzona) February 27, 2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Видео: Давид Френкель pic.twitter.com/mBRA4dXV0I
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