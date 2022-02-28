Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО





Про це повідомляє



Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.



Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).



У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.



З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.



Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".



Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



Видео: Давид Френкель pic.twitter.com/mBRA4dXV0I — Медиазона (@mediazzzona) February 27, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю на акціях проти війни з Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ОВД-Инфо, "Новая газета".Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.

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