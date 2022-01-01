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Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор

Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор
Волинський резервіст паралімпійської збірної України з біатлону та лиж, багаторазовий учасник всеукраїнських та міжнародних забігів для людей із особливими потребами Олександр Ващук підтримав 14 ОМБР імені князя Романа Вликого.

Про це йдеться на сторінці бригади.

За власні кошти житель Володимира придбав для воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого акумулятор та засоби гігієни. І це, за словами спортсмена, лише початок допомоги нашій Князівській бригаді.

"У Сашка великі плани, і великі мрії! Всі втілимо! Всі здійснимо! Переможемо", - йдеться у дописі на сторінці бригади.

Для охочих підтримати відкритий рахунок:
МФО банку одержувача - 820172;
рахунок одержувача в банку - UA798201720313231001301089236;
ЄДРПОУ одержувача - 26614751;
назва організації одержувача - військова частина А1008;
призначення платежу - добровільні благодійні внески.

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Теги: Волинь, допомога, 14 ОМБР
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