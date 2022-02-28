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Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку

Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо виданню, зустріч відбудеться лише у понеділок вранці.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомляв, що перемовини української делегації з росіянами почнуться пізніше, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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