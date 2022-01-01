Зеленський поговорив із президентом Польщі та прем'єр-міністром Великобританії
Сьогодні, 03:59
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками держав-партнерів, з якими обговорив подальшу співпрацю.
Про це йдеться на офіційній сторінці у твіттері.
"Поговорив із Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії", - йдеться в дописі Володимира Зеленського.
Про розмову з українським главою держави повідомляє і пресслужба Бориса Джонсона.
Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих.
Опір українського народу був героїчним, додав Прем’єр-міністр.
Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великобританії та союзників, які досягли України.
Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, і прем’єр-міністр знову підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України.
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Про це йдеться на офіційній сторінці у твіттері.
"Поговорив із Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії", - йдеться в дописі Володимира Зеленського.
Про розмову з українським главою держави повідомляє і пресслужба Бориса Джонсона.
Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих.
Опір українського народу був героїчним, додав Прем’єр-міністр.
Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великобританії та союзників, які досягли України.
Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, і прем’єр-міністр знову підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України.
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