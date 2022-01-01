Зеленський поговорив із президентом Польщі та прем'єр-міністром Великобританії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками держав-партнерів, з якими обговорив подальшу співпрацю.Про це йдеться на офіційній сторінці у твіттері."Поговорив із Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії", - йдеться в дописі Володимира Зеленського.Про розмову з українським главою держави повідомляє і пресслужба Бориса Джонсона.Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих.Опір українського народу був героїчним, додав Прем’єр-міністр.Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великобританії та союзників, які досягли України.Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, і прем’єр-міністр знову підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України.