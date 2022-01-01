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Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів

Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів
На Сумщині двоє чоловіків голіруч захопили ворожий бронетранспортер та взяли в полон двох солдатів армії окупанта.

Обидва герої працюють на залізниці. Руслан Аристархов - начальник станції "Баси", а Артем Кисельов - начальник станції "Суми товарна". Про це повідомляє член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях «Баси» та «Суми товарна». І побачили, як на «Суми товарна» заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху.

"Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у безвихідь за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборони. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання", -
йдеться в дописі Сергія Лещенка.

В Укрзалізниці готуються до нагородження героїв-залізничників.

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Теги: Суми, війна, Україна
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