Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів

На Сумщині двоє чоловіків голіруч захопили ворожий бронетранспортер та взяли в полон двох солдатів армії окупанта.Обидва герої працюють на залізниці.- начальник станції "Баси", а- начальник станції "Суми товарна". Про це повідомляє член наглядової ради "Укрзалізниці"Вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях «Баси» та «Суми товарна». І побачили, як на «Суми товарна» заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху."Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у безвихідь за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборони. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання", -йдеться в дописі Сергія Лещенка.В Укрзалізниці готуються до нагородження героїв-залізничників.