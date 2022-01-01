Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українським військовим всю продукцію, яку готували на експорт.Про це йдеться на сторінці КБ "Луч" у Facebook.Таким чином, ДП «ДержККБ «Луч» передало українським захисникам десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені іноземним замовникам. Українські військові вже отримали продукцію та використовують її.ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» - до 2,5 км.На фото можна побачити підбиття декількох одиниць ворожої техніки."Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу", - йдеться в дописі на сторінці підприємства.