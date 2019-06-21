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Почали діяти санкції ЄС проти Росії

Почали діяти санкції ЄС проти Росії
У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії.

Про це зазначено в Офіційній заяві Європейського Союзу, повідомляє УНН.

Санкції ЄС проти Росії передбачають:

— Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам — державним, приватним, що належать російським авіакомпаніям, що просто зареєстровані в РФ, чи не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволені лише аварійні приземлення.

— Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, “заморожені” міжнародні валютні резерви РФ, які перебувають у європейських банках.

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Теги: санкції, війна, росія, ЄС
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