вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Україна має вступити до ЄС», – президентка Європейської комісії

«Україна має вступити до ЄС», – президентка Європейської комісії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має вступити до Європейського союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю Euronews, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна, - пише Радіо Свобода.

«Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.

В інтерв’ю фон дер Ляйєн підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн - Великобританії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших.

«Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей», - заявила вона.

Президентка Європейської комісії відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.

«У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить», - резюмувала Фон дер Ляйєн.

В інтерв’ю вона вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світ, Україна, ЄС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Почали діяти санкції ЄС проти Росії
Сьогодні, 06:33
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
«Україна має вступити до ЄС», – президентка Європейської комісії
Сьогодні, 05:29
Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів
Сьогодні, 04:58
«Щоб бути Гітлером до кінця, тобі треба зайти в бункер і застрелитися», – Андрій Данилко до Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
Схожі новини
Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України
27 лютий, 23:05
Мобільні оператори в Європі та Канаді скасовують плату за дзвінки в Україну Мобільні оператори в Європі та Канаді скасовують плату за дзвінки в Україну
26 лютий, 03:17
В Instagram тестують платну підписку В Instagram тестують платну підписку
10 листопад, 2021, 23:34
ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн
09 листопад, 2021, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
 0
Почали діяти санкції ЄС проти Росії
Сьогодні, 06:33
 0
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 0
Медіа
відео
1/8