«Україна має вступити до ЄС», – президентка Європейської комісії





Про це вона сказала в інтерв’ю Euronews, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна, - пише



«Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», - сказала фон дер Ляйєн.



При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.



В інтерв’ю фон дер Ляйєн підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн - Великобританії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших.



«Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей», - заявила вона.



Президентка Європейської комісії відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.



«У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить», - резюмувала Фон дер Ляйєн.



В інтерв’ю вона вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має вступити до Європейського союзу.Про це вона сказала в інтерв’ю Euronews, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна, - пише Радіо Свобода «Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», - сказала фон дер Ляйєн.При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.В інтерв’ю фон дер Ляйєн підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн - Великобританії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших.«Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей», - заявила вона.Президентка Європейської комісії відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.«У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить», - резюмувала Фон дер Ляйєн.В інтерв’ю вона вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.

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