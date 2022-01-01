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«Щоб бути Гітлером до кінця, тобі треба зайти в бункер і застрелитися», – Андрій Данилко до Путіна. ВІДЕО

«Щоб бути Гітлером до кінця, тобі треба зайти в бункер і застрелитися», – Андрій Данилко до Путіна. ВІДЕО
Український артист порадив Путіну застрелитися – щоб бути вже повністю подібним із Гітлером.

Звернення до Путіна транслювали на каналі Київ, - повідомляє ТСН.

"Якщо він така пародистка, Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Я кажу, що якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером до кінця, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися нах...й!", - сказав Далинко.

Артист згадав, що бачився з Путіним 2004 року на закритій вечірці.

"Якби я знав, що таке буде, я б його вбив", - зазначив Данилко.


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Теги: Андрій Данилко, Путін
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