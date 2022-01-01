вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги

Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги
Пенсії отримають всі, зміна місця проживання під час воєнного стану не стане на заваді.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві зазначають, що для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», Уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання.

Для цього за місцем свого перебування необхідно звернутись і повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном:

пенсіонерам – до органів Пенсійного фонду України,

одержувачам грошових допомог - до органів соціального захисту населення.

Також пенсіонери можуть звернутися через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Таким людям виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділенні АТ «Ощадбанку» людині необхідно пред’явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, виплати, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Києва вбити Зеленського надіслали понад 400 вагнерівців – The Times
Сьогодні, 08:00
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого
Сьогодні, 07:45
Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги
Сьогодні, 07:18
Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
Почали діяти санкції ЄС проти Росії
Сьогодні, 06:33
Схожі новини
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів
Сьогодні, 04:58
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 02:57
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку
Сьогодні, 02:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 1
Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 09:50
 0
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8