Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги

Пенсії отримають всі, зміна місця проживання під час воєнного стану не стане на заваді.Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.У відомстві зазначають, що для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», Уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання.Для цього за місцем свого перебування необхідно звернутись і повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном:пенсіонерам – до органів Пенсійного фонду України,одержувачам грошових допомог - до органів соціального захисту населення.Також пенсіонери можуть звернутися через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.Таким людям виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділенні АТ «Ощадбанку» людині необхідно пред’явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).