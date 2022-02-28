У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого
Сьогодні, 07:45
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення.
Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Зокрема, інформують, що російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.
В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.
Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.
Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищені понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.
Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначають часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти бояться ЗСУ.
Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Спасибі їм за це від кожного українця!
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Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Зокрема, інформують, що російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.
В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.
Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.
Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищені понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.
Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначають часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти бояться ЗСУ.
Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Спасибі їм за це від кожного українця!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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