У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення.Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.Зокрема, інформують, що російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищені понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначають часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти бояться ЗСУ.Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Спасибі їм за це від кожного українця!