вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого

У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення.

Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Зокрема, інформують, що російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищені понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначають часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти бояться ЗСУ.

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Спасибі їм за це від кожного українця!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оперативна обстановка, війна, 28 лютого
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Громадський транспорт їздить, алкоголь заборонений: ситуація у Луцьку станом на ранок 28 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
До Києва вбити Зеленського надіслали понад 400 вагнерівців – The Times
Сьогодні, 08:00
Легендарний «Привид Києва» збив уже 10 ворожих літаків
27 лютий, 20:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
До Києва вбити Зеленського надіслали понад 400 вагнерівців – The Times
Сьогодні, 08:00
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією на ранок 28 лютого
Сьогодні, 07:45
Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги
Сьогодні, 07:18
Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
Схожі новини
Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 09:50
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги
Сьогодні, 07:18
Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 1
Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 09:50
 0
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8