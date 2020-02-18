Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат





Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення, - йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗС України.



В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.



"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 28 лютого російські окупаційні війська продовжили спроби прорвати оборону Києва.Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення, - йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗС України.В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована."Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію