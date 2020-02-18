Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
Вночі, 28 лютого російські окупаційні війська продовжили спроби прорвати оборону Києва.
Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення, - йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення, - йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Сьогодні, 06:59
Почали діяти санкції ЄС проти Росії
Сьогодні, 06:33
«Україна має вступити до ЄС», – президентка Європейської комісії
Сьогодні, 05:29