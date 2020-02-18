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Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат

Путінські окупанти намагалися прорватися до Києва, але зазнали втрат
Вночі, 28 лютого російські окупаційні війська продовжили спроби прорвати оборону Києва.

Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення, - йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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Теги: війна, Київ
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