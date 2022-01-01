За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів

Повідомили про сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 до 28 лютого станом на 06:00.Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбуці.Під час загарбницької війни Російської Федерації в Україні знищили:- літаків 29- гелікоптерів 29- танків 191- бойових броньованих машин 816- гармат 74- ЗРК БУК 1- градів 21- автомобільної техніки 291- цистерн 60- БпЛА ОТР 3- кораблів/катерів 2- засобів ППО 5.- особового складу орієнтовно 5300 (уточнюється).Ганна Маляр зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.Крім того, інформацію можуть отримати лише після завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день."Якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - написала Маляр.