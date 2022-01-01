За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
Повідомили про сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 до 28 лютого станом на 06:00.
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбуці.
Під час загарбницької війни Російської Федерації в Україні знищили:
- літаків 29
- гелікоптерів 29
- танків 191
- бойових броньованих машин 816
- гармат 74
- ЗРК БУК 1
- градів 21
- автомобільної техніки 291
- цистерн 60
- БпЛА ОТР 3
- кораблів/катерів 2
- засобів ППО 5.
- особового складу орієнтовно 5300 (уточнюється).
Ганна Маляр зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того, інформацію можуть отримати лише після завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
"Якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - написала Маляр.
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Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбуці.
Під час загарбницької війни Російської Федерації в Україні знищили:
- літаків 29
- гелікоптерів 29
- танків 191
- бойових броньованих машин 816
- гармат 74
- ЗРК БУК 1
- градів 21
- автомобільної техніки 291
- цистерн 60
- БпЛА ОТР 3
- кораблів/катерів 2
- засобів ППО 5.
- особового складу орієнтовно 5300 (уточнюється).
Ганна Маляр зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того, інформацію можуть отримати лише після завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
"Якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - написала Маляр.
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