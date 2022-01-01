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Громадський транспорт їздить, алкоголь заборонений: ситуація у Луцьку станом на ранок 28 лютого. ВІДЕО

Громадський транспорт їздить, алкоголь заборонений: ситуація у Луцьку станом на ранок 28 лютого. ВІДЕО
Ніч на 28 лютого у Луцьку минула тихо, обстановка станом на 9 ранку спокійна.

Про це під час відеозвернення розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що усі заклади і структури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Містом курсує громадський транспорт.

Поліщук також нагадав, що від сьогодні, 28 лютого, у Луцьку і громаді діє заборона на продаж алкоголю.

«Переконливо прошу усіх її дотримуватися, бо нам важливі порядок, дисципліна і безпека», – сказав він.

У Луцьку, за його словами продовжують укріплювати блокпости. Загалом особливий акцент у роботі міста – на укріпленні його на випадок намагання ворога прорватися. Для цього починають застосовувати нові засоби.


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Теги: Ігор Поліщук, ситуація, обстановка
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