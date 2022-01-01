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Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти

Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
П’яту добу на Волині спостерігається патріотичне піднесення всіх свідомих громадян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Люди вийшли з домівок та облаштували оборонні контрольно-пропускні пункти біля своїх населених пунктів, укріплюють їх, і це добре.

Однак про кожен такий пункт мають знати співробітники правоохоронних органів, аби уникнути можливих загострень ситуації на них.

Наразі чимало блок-постів встановлені без погодження з силовими та правоохоронними структурами.

Також у них не враховані необхідні інженерні та тактичні особливості.

«Нинішня наявна кількість блок-постів та їхня необхідність в тому чи іншому населеному пункті вивчається та переглядається разом із силовими структурами», - сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Оскільки до їх облаштування долучились активні свідомі та мужні громадяни, їх залучають або будуть залучати до роботи по інших напрямках разом з правоохоронцями, як-от: виявлення дронів невідомого походження, виявлення міток на дорогах, дахах, стінах, виявлення незрозумілого світла різного кольору в оселях в темну пору доби.

«Така допомога зараз вкрай необхідна поліції. При виявленні місць, звідки запускають безпілотні літальні апарати, затриманні підозрілих осіб тощо необхідно буде викликати поліцію для встановлення обставин», - повідомив начальник поліції Волині Юрій Крошко.

Кордон на Волині не порушений, ситуація під контролем військових та правоохоронців, тому певні сили й засоби будуть зосереджені й на іншій діяльності, зокрема, протидиверсійній.

У поліції наголошують: при затриманні осіб телефонувати на 102.

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Теги: Волинь, КПП, війна
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