Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
Російський рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше 30% вартості долара та євро.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський Forbes.
На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.
Повідомляється, що це історичний максимум.
Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.
Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський Forbes.
На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.
Повідомляється, що це історичний максимум.
Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.
Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
Громадський транспорт їздить, алкоголь заборонений: ситуація у Луцьку станом на ранок 28 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
Рятувальники потребують коштів для ліквідації наслідків російської агресії: оприлюднили рахунки для допомоги
Сьогодні, 09:10
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47