Російський рубль обвалився до історичного мінімуму





Про це повідомляє



На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.



Повідомляється, що це історичний максимум.



Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.



Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше 30% вартості долара та євро.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський Forbes.На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.Повідомляється, що це історичний максимум.Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.

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