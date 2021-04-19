Рятувальники потребують коштів для ліквідації наслідків російської агресії: оприлюднили рахунки для допомоги

Українці можуть перераховувати кошти для допомоги територіальним підрозділам рятувальників.Про це інформують у ДСНС."У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6Код ЄДРПОУ: 38555228Р/рUA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1АКод ЄДРПОУ: 38595868Р/рUA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172Головне управління ДСНС України у Волинській області43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6Код ЄДРПОУ: 38592652Р/рUA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172Головне управління ДСНС України у Вінницькій області21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11Код ЄДРПОУ: 38635397Р/рUA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172Головне управління ДСНС України у Львівській області79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6Код ЄДРПОУ: 38627339Р/рUA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172Головне управління ДСНС України у Закарпатській області88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2Код ЄДРПОУ: 38629032Р/рUA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)МФО 820172