Рятувальники потребують коштів для ліквідації наслідків російської агресії: оприлюднили рахунки для допомоги
Сьогодні, 09:10
Українці можуть перераховувати кошти для допомоги територіальним підрозділам рятувальників.
Про це інформують у ДСНС.
"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.
Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:
Івано-Франківська область
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6
Код ЄДРПОУ: 38555228Р/р
UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Чернівецька область
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А
Код ЄДРПОУ: 38595868Р/р
UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Волинська область
Головне управління ДСНС України у Волинській області
43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
Код ЄДРПОУ: 38592652Р/р
UA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Вінницька область
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11
Код ЄДРПОУ: 38635397Р/р
UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Львівська область
Головне управління ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6
Код ЄДРПОУ: 38627339Р/р
UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Закарпатська область
Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2
Код ЄДРПОУ: 38629032Р/р
UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
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Про це інформують у ДСНС.
"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.
Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:
Івано-Франківська область
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6
Код ЄДРПОУ: 38555228Р/р
UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Чернівецька область
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А
Код ЄДРПОУ: 38595868Р/р
UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Волинська область
Головне управління ДСНС України у Волинській області
43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
Код ЄДРПОУ: 38592652Р/р
UA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Вінницька область
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11
Код ЄДРПОУ: 38635397Р/р
UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Львівська область
Головне управління ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6
Код ЄДРПОУ: 38627339Р/р
UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Закарпатська область
Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2
Код ЄДРПОУ: 38629032Р/р
UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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