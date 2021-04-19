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Рятувальники потребують коштів для ліквідації наслідків російської агресії: оприлюднили рахунки для допомоги

Рятувальники потребують коштів для ліквідації наслідків російської агресії: оприлюднили рахунки для допомоги
Українці можуть перераховувати кошти для допомоги територіальним підрозділам рятувальників.

Про це інформують у ДСНС.

"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.

Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:

Івано-Франківська область

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6
Код ЄДРПОУ: 38555228Р/р
UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Чернівецька область

Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А
Код ЄДРПОУ: 38595868Р/р
UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Волинська область

Головне управління ДСНС України у Волинській області
43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
Код ЄДРПОУ: 38592652Р/р
UA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Вінницька область
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11
Код ЄДРПОУ: 38635397Р/р
UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Львівська область

Головне управління ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6
Код ЄДРПОУ: 38627339Р/р
UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Закарпатська область

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2
Код ЄДРПОУ: 38629032Р/р
UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

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Теги: Рятувальники, допомога
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