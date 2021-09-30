Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі
Сьогодні, 10:40
Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди із західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди з західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.
Зокрема, призначено:
поїзд № 7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 09:00;
поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 14:00;
поїзд №7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 0 21:00;
поїзд 949/950 Львів – Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00;
поїзд №7625/7626 Львів – Чоп – Львів відправиться зі Львова об 11:00 28 лютого.
Посадка у дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.
Укрзалізниця просить стежити за оголошеннями на вокзалах – там люди зможуть отримати детальнішу інформацію, а також дізнатися про можливі зміни у розкладі.
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Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди з західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.
Зокрема, призначено:
поїзд № 7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 09:00;
поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 14:00;
поїзд №7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 0 21:00;
поїзд 949/950 Львів – Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00;
поїзд №7625/7626 Львів – Чоп – Львів відправиться зі Львова об 11:00 28 лютого.
Посадка у дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.
Укрзалізниця просить стежити за оголошеннями на вокзалах – там люди зможуть отримати детальнішу інформацію, а також дізнатися про можливі зміни у розкладі.
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Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі
Сьогодні, 10:40