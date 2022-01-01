«Стоїмо міцно»: Зеленський звернувся до українців вранці 28 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців вранці 28 лютого.
Його оприлюдинили на сторінці Офісу президента.
Він зауважив, що за ці 4 дні ми пережили стільки, що іншим народам може не випасти і за десятки років. Але ми стоїмо міцно.
Він додав, що у кожній розмові з партнерами він чує щиру повагу. Євросоюз вирішив постачати Україні зброю, але потрібні подальші ще більш сильні кроки.
Далі ж Зеленський звернувся до Європейського Союзу від імені всього народу.
«Європейці усвідомлюють, що наші солдат борються за нашу державу, а, отже, і всю Європу. За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію.
Ми завертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України з новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями, а головне – бути нарівні.
Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо», - сказав Зеленський.
«Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе», - завершив звернення Зеленський.
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Його оприлюдинили на сторінці Офісу президента.
Він зауважив, що за ці 4 дні ми пережили стільки, що іншим народам може не випасти і за десятки років. Але ми стоїмо міцно.
Він додав, що у кожній розмові з партнерами він чує щиру повагу. Євросоюз вирішив постачати Україні зброю, але потрібні подальші ще більш сильні кроки.
Далі ж Зеленський звернувся до Європейського Союзу від імені всього народу.
«Європейці усвідомлюють, що наші солдат борються за нашу державу, а, отже, і всю Європу. За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію.
Ми завертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України з новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями, а головне – бути нарівні.
Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо», - сказав Зеленський.
«Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе», - завершив звернення Зеленський.
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