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«Стоїмо міцно»: Зеленський звернувся до українців вранці 28 лютого. ВІДЕО

«Стоїмо міцно»: Зеленський звернувся до українців вранці 28 лютого. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців вранці 28 лютого.

Його оприлюдинили на сторінці Офісу президента.

Він зауважив, що за ці 4 дні ми пережили стільки, що іншим народам може не випасти і за десятки років. Але ми стоїмо міцно.

Він додав, що у кожній розмові з партнерами він чує щиру повагу. Євросоюз вирішив постачати Україні зброю, але потрібні подальші ще більш сильні кроки.

Далі ж Зеленський звернувся до Європейського Союзу від імені всього народу.

«Європейці усвідомлюють, що наші солдат борються за нашу державу, а, отже, і всю Європу. За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію.

Ми завертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України з новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями, а головне – бути нарівні.

Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо», - сказав Зеленський.

«Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе», - завершив звернення Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення
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