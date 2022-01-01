Усе спокійно, кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:20
Ніч на 28 лютого на Волині пройшла спокійно та без повітряних тривог. Кордони в області не порушені.
Про це під час брифінгу щодо ситуації щодо російського вторгнення на Волині станом на 10:30 28 лютого повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, який на період воєнного стану очолює віцськову адміністрацію.
"Ми продовжуємо працювати над забезпеченням життєдіяльності Волині у воєнний час та укріплювати оборону.
Ніхто не покинув свого робочого місця. Волинь як ніколи об’єднана і готова до захисту своїх територій", - сказав він.
Погуляйко нагадав, що на Волині діє Координаційний центр при адміністрації, який координує роботу за усіма напрямками для протидії збройній агресії.
За інформацією Генштабу Збройних сил, загалом по Україні російські окупанти знизили темпи наступу, але на окремих напрямках тривають наступальні дії. Наші військові відбивають атаки ще на підступах.
Очільник військової адміністрації також вкотре закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел та не поширювати фейків.
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Про це під час брифінгу щодо ситуації щодо російського вторгнення на Волині станом на 10:30 28 лютого повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, який на період воєнного стану очолює віцськову адміністрацію.
"Ми продовжуємо працювати над забезпеченням життєдіяльності Волині у воєнний час та укріплювати оборону.
Ніхто не покинув свого робочого місця. Волинь як ніколи об’єднана і готова до захисту своїх територій", - сказав він.
Погуляйко нагадав, що на Волині діє Координаційний центр при адміністрації, який координує роботу за усіма напрямками для протидії збройній агресії.
За інформацією Генштабу Збройних сил, загалом по Україні російські окупанти знизили темпи наступу, але на окремих напрямках тривають наступальні дії. Наші військові відбивають атаки ще на підступах.
Очільник військової адміністрації також вкотре закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел та не поширювати фейків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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