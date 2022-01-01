До уваги водіїв: на Волині суворо заборонили займати смугу громадського транспорту
Сьогодні, 11:30
На Волині займати смугу громадського транспорту суворо заборонили.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!, - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!, - йдеться у повідомленні.
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