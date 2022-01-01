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До уваги водіїв: на Волині суворо заборонили займати смугу громадського транспорту

До уваги водіїв: на Волині суворо заборонили займати смугу громадського транспорту
На Волині займати смугу громадського транспорту суворо заборонили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

"Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!, - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, водії, смуга, громадський транспорт
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