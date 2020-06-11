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Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх

Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх
Евакуаційний потяг з Києва до Ковеля курсуватиме, допоки не забере усіх охочих їхати.

Про це повідомила волонтерка Наталія Попова.

"Якщо ви хочете виїхати на Західну Україну цієї доби безпосередньо - приходьте на залізничний вокзал Києва з речами. Час відправки не розголошується. Об’ява про перон і відправку буде на самому вокзалі. Маршрут може бути змінений в дорозі за умовами безпеки", - йдеться в її повідомленні. Квитків не потрібно.

За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, вас гарантовано приймуть.

Попередній маршрут такий: Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і Ковель.

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Теги: Київ, Волинь, потяг, евакуація
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