Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх
Сьогодні, 12:04
Евакуаційний потяг з Києва до Ковеля курсуватиме, допоки не забере усіх охочих їхати.
Про це повідомила волонтерка Наталія Попова.
"Якщо ви хочете виїхати на Західну Україну цієї доби безпосередньо - приходьте на залізничний вокзал Києва з речами. Час відправки не розголошується. Об’ява про перон і відправку буде на самому вокзалі. Маршрут може бути змінений в дорозі за умовами безпеки", - йдеться в її повідомленні. Квитків не потрібно.
За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, вас гарантовано приймуть.
Попередній маршрут такий: Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і Ковель.
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Про це повідомила волонтерка Наталія Попова.
"Якщо ви хочете виїхати на Західну Україну цієї доби безпосередньо - приходьте на залізничний вокзал Києва з речами. Час відправки не розголошується. Об’ява про перон і відправку буде на самому вокзалі. Маршрут може бути змінений в дорозі за умовами безпеки", - йдеться в її повідомленні. Квитків не потрібно.
За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, вас гарантовано приймуть.
Попередній маршрут такий: Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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