Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх

Евакуаційний потяг з Києва до Ковеля курсуватиме, допоки не забере усіх охочих їхати.Про це повідомила волонтерка"Якщо ви хочете виїхати на Західну Україну цієї доби безпосередньо - приходьте на залізничний вокзал Києва з речами. Час відправки не розголошується. Об’ява про перон і відправку буде на самому вокзалі. Маршрут може бути змінений в дорозі за умовами безпеки", - йдеться в її повідомленні. Квитків не потрібно.За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний. Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, вас гарантовано приймуть.Попередній маршрут такий: Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і Ковель.