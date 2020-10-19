На «Ягодині» тепер немає величезної черги з автівок у бік Польщі
Сьогодні, 11:44
Пункти пропуску через українсько-польський кордон,що розташовані у Волинській області, працюють у штатному режимі. Станом на ранок 28 лютого черги з автомобілів на пункті пропуску "Ягодин" немає.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.
Нагадаємо, що ще учора, 27 лютого, станом на 7:30 в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікували 3700 автомобілів.
Нині ж, 28 лютого, черги відсутні. За словами Маргарити Вершиніної справа в тому, що залучили всі можливі смуги руху, а також зробили можливість пішого переходу.
На пункти пропуску "Устилуг" черга з автівок поки є.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.
Нагадаємо, що ще учора, 27 лютого, станом на 7:30 в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікували 3700 автомобілів.
Нині ж, 28 лютого, черги відсутні. За словами Маргарити Вершиніної справа в тому, що залучили всі можливі смуги руху, а також зробили можливість пішого переходу.
На пункти пропуску "Устилуг" черга з автівок поки є.
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Сьогодні, 11:44