вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» тепер немає величезної черги з автівок у бік Польщі

На «Ягодині» тепер немає величезної черги з автівок у бік Польщі
Пункти пропуску через українсько-польський кордон,що розташовані у Волинській області, працюють у штатному режимі. Станом на ранок 28 лютого черги з автомобілів на пункті пропуску "Ягодин" немає.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.

Нагадаємо, що ще учора, 27 лютого, станом на 7:30 в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікували 3700 автомобілів.

Нині ж, 28 лютого, черги відсутні. За словами Маргарити Вершиніної справа в тому, що залучили всі можливі смуги руху, а також зробили можливість пішого переходу.

На пункти пропуску "Устилуг" черга з автівок поки є.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Черги, Ягодин, виїзд, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової
Сьогодні, 12:23
Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх
Сьогодні, 12:04
На «Ягодині» тепер немає величезної черги з автівок у бік Польщі
Сьогодні, 11:44
До уваги водіїв: на Волині суворо заборонили займати смугу громадського транспорту
Сьогодні, 11:30
Усе спокійно, кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги
19 жовтень, 2020, 17:22
На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок
25 лютий, 20:30
Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
25 лютий, 06:31
На Волині хочуть запровадити електронну чергу для вантажівок На Волині хочуть запровадити електронну чергу для вантажівок
05 березень, 2021, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 3
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 3
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
 1
Медіа
відео
1/8