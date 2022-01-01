В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової

повідомив, що учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти.Про це повідомив президент під час ранкового звернення до українців 28 лютого.Зеленський наголосив, що рішення непросте – з моральної точки зору, але корисне – з точки зору нашого захисту.В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.Також він повідомив, що з деяких людей, учасників АТО, знімуть всі санкції.Головний прокурор країнизаявила, що звільнення з-під варти в'язнів з бойовим досвідом для того, щоб вони брали участь у захисті держави, – це не масова акція, а виважений точковий крок.Ірина Венедіктова пояснила, що кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО в 2014 – 2015 роках і є запеклим противником "руского міра". За її словами, "по кожному із них індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними".