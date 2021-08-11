вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень

На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень
На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили 4 дні тому.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).

Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спецрахунок армії, гроші, НБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
В Охтирці горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень
Сьогодні, 13:00
Як вивезти з ладу ворожий транспорт
Сьогодні, 12:45
В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета
11 серпень, 2021, 04:23
В Україні вводять в обіг нову монету. ФОТО В Україні вводять в обіг нову монету. ФОТО
10 липень, 2021, 06:29
Луцький замок лишили, а Лесю Українку перенесли: НБУ оновив 200-гривневу банкноту Луцький замок лишили, а Лесю Українку перенесли: НБУ оновив 200-гривневу банкноту
26 січень, 2020, 22:12
У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше
08 грудень, 2019, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 3
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 3
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
 1
Медіа
відео
1/8