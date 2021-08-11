На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень
Сьогодні, 13:00
На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили 4 дні тому.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).
Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.
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Про це повідомила пресслужба НБУ.
Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).
Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.
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