На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень





Про це повідомила



Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).



Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили 4 дні тому.Про це повідомила пресслужба НБУ.Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

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