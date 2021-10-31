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Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО

Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО
На 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.

Про це пише радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Щойно масово обстріляли Харків з градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав він.


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Теги: Харків, обстріли градами
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