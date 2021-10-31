Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО





Про це пише радник міністра МВС Антон Геращенко.



"Щойно масово обстріляли Харків з градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.Про це пише радник міністра МВС"Щойно масово обстріляли Харків з градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав він.

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