Харків окупанти обстріляли «градами»: десятки загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
На 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.
Про це пише радник міністра МВС Антон Геращенко.
"Щойно масово обстріляли Харків з градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав він.
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Про це пише радник міністра МВС Антон Геращенко.
"Щойно масово обстріляли Харків з градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - написав він.
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