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«Я в Україні, тут справжня війна»: у телефоні вбитого окупанта знайшли листування з мамою

«Я в Україні, тут справжня війна»: у телефоні вбитого окупанта знайшли листування з мамою
У телефоні вбитого окупанта знайшли листування із мамою, де він писав, що хоче померти, тому що тут йде справжня війна і вони стріляють у мирних жителів.

Про це інформують у пресслужбі СБУ у Волинській області.

"Реальне фото з телефону вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але у інших загарбників поки що є шанс врятувати свої життя. Захистимо Україну разом!" - йдеться у повідомленні.

Мама запитала у нього, чому він так довго не відповідав на повідомлення і чи точно він на навчаннях. Російський солдат відповів їй, що перебуває не в Криму на навчаннях, а на справжній війні в Україні.

«Я в Україні, тут справжня війна»: у телефоні вбитого окупанта знайшли листування з мамою

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Теги: листування, російський окупант, війна
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