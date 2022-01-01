«Я в Україні, тут справжня війна»: у телефоні вбитого окупанта знайшли листування з мамою
Сьогодні, 14:38
У телефоні вбитого окупанта знайшли листування із мамою, де він писав, що хоче померти, тому що тут йде справжня війна і вони стріляють у мирних жителів.
Про це інформують у пресслужбі СБУ у Волинській області.
"Реальне фото з телефону вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але у інших загарбників поки що є шанс врятувати свої життя. Захистимо Україну разом!" - йдеться у повідомленні.
Мама запитала у нього, чому він так довго не відповідав на повідомлення і чи точно він на навчаннях. Російський солдат відповів їй, що перебуває не в Криму на навчаннях, а на справжній війні в Україні.
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Про це інформують у пресслужбі СБУ у Волинській області.
"Реальне фото з телефону вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але у інших загарбників поки що є шанс врятувати свої життя. Захистимо Україну разом!" - йдеться у повідомленні.
Мама запитала у нього, чому він так довго не відповідав на повідомлення і чи точно він на навчаннях. Російський солдат відповів їй, що перебуває не в Криму на навчаннях, а на справжній війні в Україні.
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