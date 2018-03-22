Українців попереджають про фейкові листи нібито від СБУ про евакуацію

Імейли нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації – це ФЕЙК.Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України."Сьогодні отримали інформацію, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани.Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації", - йдеться у повідомленні.