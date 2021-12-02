Луцький «Благомед» безоплатно надаватиме медичну допомогу населенню
Сьогодні, 15:45
Приватний медичний центр «Благомед» вирішив відновити роботу й, більше того, надавати медичну допомогу безоплатно.
Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у Фейсбуці.
До слова, у центрі є сховище, куди можна спустися на час тривоги.
Безкоштовну допомогу можна отримати при:
▪️високій температурі тіла, яка не збивається вдома медикаментами впродовж 1-2 днів;
▪️кашлі, який супроводжується загальною слабкістю;
▪️підвищеному артеріальному тиску, який не збивається медикаментами;
▪️серцевих болях;
▪️болях в шлунку, нудоті, спазмах, які тривають кілька годин підряд і при яких не допомагають медикаменти;
▪️гострому болю в спині;
▪️гострому болю знизу живота, кровотечі у жінок.
Окрім того, у «Благомеді» продовжуватимуть консультувати всіх пацієнтів із хронічними хворобами, хто розпочав лікування і кому потрібно правильно його продовжити. Однак як і в мирний час лише за попереднім записом.
Зазначають, що пацієнту обов'язково слід показати документ, який засвідчує особу.
Контакти: 0332 77 08 09, 0332 77 08 12, 050 378 70 70, 050 378 60 60, 067 332 73 63
Графік прийому з 9-15 година. Субота та неділя - вихідні.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у Фейсбуці.
До слова, у центрі є сховище, куди можна спустися на час тривоги.
Безкоштовну допомогу можна отримати при:
▪️високій температурі тіла, яка не збивається вдома медикаментами впродовж 1-2 днів;
▪️кашлі, який супроводжується загальною слабкістю;
▪️підвищеному артеріальному тиску, який не збивається медикаментами;
▪️серцевих болях;
▪️болях в шлунку, нудоті, спазмах, які тривають кілька годин підряд і при яких не допомагають медикаменти;
▪️гострому болю в спині;
▪️гострому болю знизу живота, кровотечі у жінок.
Окрім того, у «Благомеді» продовжуватимуть консультувати всіх пацієнтів із хронічними хворобами, хто розпочав лікування і кому потрібно правильно його продовжити. Однак як і в мирний час лише за попереднім записом.
Зазначають, що пацієнту обов'язково слід показати документ, який засвідчує особу.
Контакти: 0332 77 08 09, 0332 77 08 12, 050 378 70 70, 050 378 60 60, 067 332 73 63
Графік прийому з 9-15 година. Субота та неділя - вихідні.
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