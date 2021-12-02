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Луцький «Благомед» безоплатно надаватиме медичну допомогу населенню

Луцький «Благомед» безоплатно надаватиме медичну допомогу населенню
Приватний медичний центр «Благомед» вирішив відновити роботу й, більше того, надавати медичну допомогу безоплатно.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у Фейсбуці.

До слова, у центрі є сховище, куди можна спустися на час тривоги.

Безкоштовну допомогу можна отримати при:

▪️високій температурі тіла, яка не збивається вдома медикаментами впродовж 1-2 днів;
▪️кашлі, який супроводжується загальною слабкістю;
▪️підвищеному артеріальному тиску, який не збивається медикаментами;
▪️серцевих болях;
▪️болях в шлунку, нудоті, спазмах, які тривають кілька годин підряд і при яких не допомагають медикаменти;
▪️гострому болю в спині;
▪️гострому болю знизу живота, кровотечі у жінок.

Окрім того, у «Благомеді» продовжуватимуть консультувати всіх пацієнтів із хронічними хворобами, хто розпочав лікування і кому потрібно правильно його продовжити. Однак як і в мирний час лише за попереднім записом.

Зазначають, що пацієнту обов'язково слід показати документ, який засвідчує особу.

Контакти: 0332 77 08 09, 0332 77 08 12, 050 378 70 70, 050 378 60 60, 067 332 73 63

Графік прийому з 9-15 година. Субота та неділя - вихідні.



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Теги: Благомед, медична допомога, варте уваги
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