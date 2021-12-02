Луцький «Благомед» безоплатно надаватиме медичну допомогу населенню

Приватний медичний центр «Благомед» вирішив відновити роботу й, більше того, надавати медичну допомогу безоплатно.Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у Фейсбуці.До слова, у центрі є сховище, куди можна спустися на час тривоги.Безкоштовну допомогу можна отримати при:▪️високій температурі тіла, яка не збивається вдома медикаментами впродовж 1-2 днів;▪️кашлі, який супроводжується загальною слабкістю;▪️підвищеному артеріальному тиску, який не збивається медикаментами;▪️серцевих болях;▪️болях в шлунку, нудоті, спазмах, які тривають кілька годин підряд і при яких не допомагають медикаменти;▪️гострому болю в спині;▪️гострому болю знизу живота, кровотечі у жінок.Окрім того, у «Благомеді» продовжуватимуть консультувати всіх пацієнтів із хронічними хворобами, хто розпочав лікування і кому потрібно правильно його продовжити. Однак як і в мирний час лише за попереднім записом.Зазначають, що пацієнту обов'язково слід показати документ, який засвідчує особу.