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В Україні військовослужбовцям платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць

В Україні військовослужбовцям платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць
Відповідне рішення прийнято сьогодні, 28 лютого, Кабінетом міністрів України на виконання Указів Президента.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Відтак, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

«Про це вчора сказав Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні рішення виконане Кабінетом міністрів. І я хочу повторити слова Президента: це робиться не для того, щоб нам сказали «дякую». Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу. Окрім того, ми продовжуємо робити все для посилення нашої обороноздатності на міжнародному рівні! Дякую за підтримку всім країнам-партнерам! Слава Україні!», - додав міністр оборони України Олексій Резніков.

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Теги: Україна, військовослужбовці
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