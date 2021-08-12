Окупанти можуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення на прикордонних і прифронтових територіях

Окупанти сьогодні-завтра можуть розпочати глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прикордонних і прифронтових зонах.Про це повідомляє Координаційний центр, створений при Волинській обласній військовій адміністрації.Є інформація, що робити це будуть для того, щоб запустити фейкову інформацію про здачу військ і капітуляцію України. Це спроба таким чином схилити місцеве населення здатися і перестати чинити опір.Населення закликають не вестися на це, бо Україна перемагає на усіх фронтах. За нами увесь цивілізований світ. Тому треба протидіяти усім фейкам та боротися за незалежну європейську Україну.