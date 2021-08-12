Окупанти можуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення на прикордонних і прифронтових територіях
Сьогодні, 16:57
Окупанти сьогодні-завтра можуть розпочати глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прикордонних і прифронтових зонах.
Про це повідомляє Координаційний центр, створений при Волинській обласній військовій адміністрації.
Є інформація, що робити це будуть для того, щоб запустити фейкову інформацію про здачу військ і капітуляцію України. Це спроба таким чином схилити місцеве населення здатися і перестати чинити опір.
Населення закликають не вестися на це, бо Україна перемагає на усіх фронтах. За нами увесь цивілізований світ. Тому треба протидіяти усім фейкам та боротися за незалежну європейську Україну.
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Про це повідомляє Координаційний центр, створений при Волинській обласній військовій адміністрації.
Є інформація, що робити це будуть для того, щоб запустити фейкову інформацію про здачу військ і капітуляцію України. Це спроба таким чином схилити місцеве населення здатися і перестати чинити опір.
Населення закликають не вестися на це, бо Україна перемагає на усіх фронтах. За нами увесь цивілізований світ. Тому треба протидіяти усім фейкам та боротися за незалежну європейську Україну.
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