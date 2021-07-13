Нижній храм луцького собору віддали під бомбосховище. ВІДЕО





Про це пише



«Коли є тривога, всі охочі можуть прийти в церковні укриття. Ми їх там забезпечуємо водою, місцем розташування. Можна присісти, постояти і полежати. Щоб люди не сиділи в телефонах і не нагнітали ситуації, даємо можливість молитися. Є семінарист, який читає Псалтир, і люди перебувають у спокійнішому стані», – розповів митрополит у програмі «Актуально» 28 лютого.



Проте, каже він, варто знати, що сховища є не у всіх храмах.



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