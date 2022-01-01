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Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомили у пресслужбі ВРУ.

Це сталося сьогодні, 28 лютого.

Попередньо Україна звернулася до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС




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Теги: ЄС, Зеленський, підписав заявку
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