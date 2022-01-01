Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
Сьогодні, 17:58
Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Про це повідомили у пресслужбі ВРУ.
Це сталося сьогодні, 28 лютого.
Попередньо Україна звернулася до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ВРУ.
Це сталося сьогодні, 28 лютого.
Попередньо Україна звернулася до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
Путін назвав 3 умови для припинення війни з Україною
Сьогодні, 18:46
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
Сьогодні, 17:58
У Луцьку надаватимуть психологічну допомогу
Сьогодні, 17:40
Нижній храм луцького собору віддали під бомбосховище. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20