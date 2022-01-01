Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.



Про це повідомили у пресслужбі ВРУ.



Це сталося сьогодні, 28 лютого.



Попередньо Україна звернулася до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.









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