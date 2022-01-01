У Луцьку надаватимуть психологічну допомогу





Про це повідомив мер міста



За його словами, там надаватимуть екстрену та кваліфіковану психологічну допомогу населенню.



Цілодобово працюватиме телефонна лінія «Психологічна підтримка. Луцьк»:

0 800 400 332



Провідні психологи Луцька проводитимуть консультації жителям Луцької міської територіальної громади 24/7. Зокрема:



- зупинити паніку;



- вгамувати емоції;



- зуміти сконцентруватися та самоорганізуватися;



- отримати інформацію з достовірних джерел.



Також психологічний штаб працюватиме за адресою: пр-т Соборності, 18 (РАЦС, 1 поверх) приміщення «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин».

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