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У Луцьку надаватимуть психологічну допомогу

У Луцьку надаватимуть психологічну допомогу
В управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради розгортає роботу "психологічний штаб".

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

За його словами, там надаватимуть екстрену та кваліфіковану психологічну допомогу населенню.

Цілодобово працюватиме телефонна лінія «Психологічна підтримка. Луцьк»:
0 800 400 332

Провідні психологи Луцька проводитимуть консультації жителям Луцької міської територіальної громади 24/7. Зокрема:

- зупинити паніку;

- вгамувати емоції;

- зуміти сконцентруватися та самоорганізуватися;

- отримати інформацію з достовірних джерел.

Також психологічний штаб працюватиме за адресою: пр-т Соборності, 18 (РАЦС, 1 поверх) приміщення «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин».

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Теги: Луцьк, психологічний штаб, консультації, допомога
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