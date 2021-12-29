На Київщині обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк
Сьогодні, 17:05
Охоронний холдинг "Шериф" обіцяє виплатити 1000 доларів кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області.
Про це повідомляє Українська правда.
"Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області - Sheriff виплатить 1000$. За іншу техніку – 500$", - йдеться в повідомленні.
У компанії уточнили, що обов’язковою умовою для отримання нагороди є реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на фоні, місце розташування та час, коли це сталось.
На питання, чи можна потім здати ворожий танк на металобрухт, у компанії відповіли: "Знешкодивши ворога, здавайте танк на брухт, якщо хочете, і додатково отримайте тисячу від Sheriff".
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Про це повідомляє Українська правда.
"Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області - Sheriff виплатить 1000$. За іншу техніку – 500$", - йдеться в повідомленні.
У компанії уточнили, що обов’язковою умовою для отримання нагороди є реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на фоні, місце розташування та час, коли це сталось.
На питання, чи можна потім здати ворожий танк на металобрухт, у компанії відповіли: "Знешкодивши ворога, здавайте танк на брухт, якщо хочете, і додатково отримайте тисячу від Sheriff".
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