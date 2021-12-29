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На Київщині обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк

На Київщині обіцяють по 1000 доларів за спалений ворожий танк
Охоронний холдинг "Шериф" обіцяє виплатити 1000 доларів кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області.

Про це повідомляє Українська правда.

"Кожному, хто підіб‘є, знешкодить або спалить танк агресора у Києві або Київській області - Sheriff виплатить 1000$. За іншу техніку – 500$", - йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що обов’язковою умовою для отримання нагороди є реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на фоні, місце розташування та час, коли це сталось.

На питання, чи можна потім здати ворожий танк на металобрухт, у компанії відповіли: "Знешкодивши ворога, здавайте танк на брухт, якщо хочете, і додатково отримайте тисячу від Sheriff".

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Теги: Ворожий танк, нагорода
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