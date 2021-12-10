На Волині 17-річний мотоцикліст на смерть збив пенсіонерку

Аварія трапилась сьогодні, 28 лютого, близько 13 години у селищі Колки Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.17-річний керманич мотоцикла Loncin допустив наїзд на 84-річну місцеву мешканку, яка перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.Водій мотоцикла травмувався, його госпіталізували. Він був за кермом тверезим.Відомості внесуть до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.