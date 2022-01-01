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Як діє комендантська година на Волині: що необхідно знати громадянам

Як діє комендантська година на Волині: що необхідно знати громадянам
Відповідно до введеного воєнного стану в Україні на її території діє особливий правовий та безпековий режим, зокрема, комендантська година.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Комендантська година передбачає заборону перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На Волині вона функціонує з 22 вечора до 7 ранку. У встановлені години потрібно залишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття. Громадський транспорт у цей період не працює, громадянам необхідно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу, для пересування населеним пунктом.

Контроль за дотриманням громадянами комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які підпорядковуються коменданту.

Комендантський патруль має право затримати людину і перевірити документи, аби з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці в цей час.

У разі необхідності правоохоронці можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян. Якщо особа чинить опір, комендантські патрулі можуть застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Дозволяється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без виданих перепусток співробітникам Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення заходів під час запровадження комендантської години, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв.
За наявності перепустки переміщатися на вулицях можуть люди, які задіяні в критичній інфраструктурі, співробітники військової адміністрації; та інші, яким за рішенням коменданта видано перепустки.

Всім решта перебувати на вулиці можна лише в екстрених випадках, наприклад, за потреби доїзду до медичного закладу, при тому необхідно мати документ, що посвідчує особу, та обґрунтувати причину порушення.

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Теги: Волинь, комендантська година
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